ЭКОНОМИКА РБ

ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «КУПАЛОВСКАЯ» ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ ДО КОНЦА ИЮЛЯ

10:15 24.07.2019 Выход №2-1 (в сторону Администрации президента) станции метро «Купаловская» закрыт на ремонт с 24 по 31 июля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском метрополитене, это связано с проведением работ по ремонту пригласительной площадки указанного выхода.