|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «КУПАЛОВСКАЯ» ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ ДО КОНЦА ИЮЛЯ
10:15 24.07.2019
Выход №2-1 (в сторону Администрации президента) станции метро «Купаловская» закрыт на ремонт с 24 по 31 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском метрополитене, это связано с проведением работ по ремонту пригласительной площадки указанного выхода.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2019
Курсы в банках
на 24.07.2019
Конвертация в банках
на 24.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте