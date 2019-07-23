Александр Лукашенко считает необходимым довести по итогам уборочной кампании объемы государственного резерва зерна до 500 тыс. тонн. Об этом он заявил 23 июля на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая.

"В прошлом году все резервы, которые были у нас по зерну, мы отдали. Резервов почти нет. В этом году госзаказ - вопрос вопросов. Все, о чем мы договорились с крестьянами, надо выполнить, выкупить у них зерно и положить в том числе в резерв. В этом и следующем году мы должны восстановить резервы, которые у нас были. Нам нужно собрать миллион тонн, чтобы иметь резерв и накормить народ. Проблем не будет, чтобы люди были с хлебом. В этом году у нас хороший урожай, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Но хотелось бы, чтобы еще и резерв (государственный резерв зерна. - Прим.) был не 200-300, а может, полмиллиона тонн".

Такой уровень неприкосновенных запасов, по его мнению, дает уверенность в обеспеченности зерновыми на случай неурожая и возможность получить дополнительную валютную выручку при необходимости.

"Это же деньги, валюта. Если хлеб в закромах есть, в резерве - это валюта. И кто гарантирует, что у нас через год, через два снова не будет засухи, как в прошлом году, и мы не получим урожай? Никто не гарантирует. Поэтому резерв надо восстановить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также потребовал неукоснительного выполнения госзаказа по зерну.

"Госзаказ - это железобетонно. Никого не надо уговаривать. Все (облисполкомы. - Прим.) заключили договоры и проавансированы. Поэтому, чтобы не было потом разговоров, что госзаказ не выполнен. Миллион тонн - это для страны почти ничего. Я уверен, что некоторые крестьяне в этом году будут готовы продать и больше. Главное, чтобы мы могли у них купить этот хлеб", - подытожил Лукашенко.

Завершая селектор, Александр Лукашенко напомнил участникам совещания о планах на нынешнюю уборочную кампанию: зерновых и зернобобовых необходимо собрать 8,672 млн т, рапса - 766,3 тыс. т, льноволокна - 52,6 тыс. т, сахарной свеклы - около 5 млн т, кукурузы на зерно - 1,717 млн т, картофеля - 1,1 млн т, овощей - около 600 тыс. т.

"Этот план должен быть железобетонно выполнен", - подчеркнул он.