В этом году журнал «Что почем» при поддержке концерна «Беллегпром» организовывает финальную распродажу товаров для школы 23 и 24 августа во Дворце культуры железнодорожников (Минск, ул. Чкалова, 7).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, на ярмарке можно будет найти стильную одежду и обувь для школы, рюкзаки и сумки, канцтовары и все, что может пригодиться ученикам.

Юные модели – дети белорусских звезд – продемонстрируют всевозможные комбинации базовых элементов школьного гардероба.

На ярмарке будут представлены лучшие языковые курсы, детские развивающие и образовательные центры, спортивные клубы. Все они не только предложат очень выгодные варианты обучения, развития и досуга, но и разыграют сертификаты на скидки и бесплатные занятия.

Посетителей ждут скидки, подарки, игры, розыгрыши, творческие мастер-классы, консультации педагогов и стильная фотозона, а также развлекательные программы с участием аниматоров и звезд белорусской эстрады.

Ярмарка пройдет 23 августа с 10.00 до 20.00 и 24 августа с 10.00 до 17.00 в ДК железнодорожников.