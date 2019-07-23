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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛИЧНОГО АВТОБУСА №4Д ИЗМЕНЯЕТСЯ С 1 АВГУСТА
17:30 23.07.2019
Режим работы столичного автобусного маршрута №4Д изменяется с 1 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорта и связь», в целях создания беспересадочной транспортной связи жилого квартала ул. Германовской района «Минск-Мир» с социальными объектами на ул. Воронянского автобус №4Д будет ходить по будним дням с 7.00 до 20.00.
Одновременно будет уменьшено количество рейсов на автобусном маршруте №4.
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