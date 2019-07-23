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ЭКОНОМИКА РБ
ПО ИСКУ ПИНСКОЙ МЕЖРАЙПРОКУРАТУРЫ ВЗЫСКАН УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ БЫВШЕГО РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
17:17 23.07.2019
По иску Пинской межрайонной прокуратуры взыскан ущерб от действий бывшего руководства организации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, Пинская межрайпрокуратура при изучении результатов проверки Пинского ГОВД установила, что заместитель председателя правления Пинского РАЙПО заключил договор поставки сельскохозяйственной продукции с одним из российских хозяйственных обществ. Одно из его условий - поставленная продукция должна была оплачиваться в течение двадцати календарных дней с момента отгрузки. При этом не были учтены требования о его визировании отраслевыми и иными заинтересованными службами и должностными лицами организации, обязательном включении в договор требования о том, чтобы каждая последующая отгрузка товара производилась только после полной оплаты предыдущей поставки.
Как следствие, при неполучении денег за ранее поставленную продукцию в полном объеме российскому субъекту хозяйствования неоднократно направляли новые товары. Со временем компания-покупатель была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Это послужило основанием для списания внешней дебиторской задолженности в размере более 54 тыс. рублей перед Пинским РАЙПО.
На основании такой информации Пинская межрайонная прокуратура предъявила иск о взыскании суммы ущерба с виновных лиц - бывших руководителя Пинского РАЙПО и его заместителя.
Суд Пинского района и Пинска отказал в удовлетворении иска прокуратуры - тогда решение было опротестовано.
Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое: с учетом степени вины и материального положения ответчиков с применением ст.409 Трудового кодекса размер подлежавшего взысканию ущерба был уменьшен до 40 тыс. рублей и взыскан в пользу Пинского РАЙПО с руководителя и его бывшего заместителя в солидарном порядке - по 20 тыс. рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
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