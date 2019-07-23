ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПО ИСКУ ПИНСКОЙ МЕЖРАЙПРОКУРАТУРЫ ВЗЫСКАН УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ БЫВШЕГО РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
17:17 23.07.2019

По иску Пинской межрайонной прокуратуры взыскан ущерб от действий бывшего руководства организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, Пинская межрайпрокуратура при изучении результатов проверки Пинского ГОВД установила, что заместитель председателя правления Пинского РАЙПО заключил договор поставки сельскохозяйственной продукции с одним из российских хозяйственных обществ. Одно из его условий - поставленная продукция должна была оплачиваться в течение двадцати календарных дней с момента отгрузки. При этом не были учтены требования о его визировании отраслевыми и иными заинтересованными службами и должностными лицами организации, обязательном включении в договор требования о том, чтобы каждая последующая отгрузка товара производилась только после полной оплаты предыдущей поставки.

Как следствие, при неполучении денег за ранее поставленную продукцию в полном объеме российскому субъекту хозяйствования неоднократно направляли новые товары. Со временем компания-покупатель была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Это послужило основанием для списания внешней дебиторской задолженности в размере более 54 тыс. рублей перед Пинским РАЙПО.

На основании такой информации Пинская межрайонная прокуратура предъявила иск о взыскании суммы ущерба с виновных лиц - бывших руководителя Пинского РАЙПО и его заместителя.

Суд Пинского района и Пинска отказал в удовлетворении иска прокуратуры - тогда решение было опротестовано.

Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое: с учетом степени вины и материального положения ответчиков с применением ст.409 Трудового кодекса размер подлежавшего взысканию ущерба был уменьшен до 40 тыс. рублей и взыскан в пользу Пинского РАЙПО с руководителя и его бывшего заместителя в солидарном порядке - по 20 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2019
валюта курс
EUR 2.2624
USD 2.0225
RUB 3.2039
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2624 -0.0049
USD 2.0225 -0.0019
RUB 3.2039 -0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2650
USD 2.0210 2.0240
RUB 3.1950 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1200
EUR/RUB 70.4000 71.1000
USD/RUB 63.0500 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте