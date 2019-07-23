С начала года физическим лицам, у которых установлено несоответствие расходов доходам, налоговыми органами Витебской области дополнительно предъявлено к уплате 275,8 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в результате проведенного анализа соответствия понесенных физическими лицами расходов полученным доходам в отношении более 1000 граждан, а также на основании запросов правоохранительных и контролирующих органов, инспекциями области за январь – июнь 2019 года истребовано 214 деклараций о доходах и имуществе.

В ходе проверок представленных 108 гражданами деклараций были установлены превышения расходов над доходами.