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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ФИЗЛИЦА ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ 276 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:41 23.07.2019
С начала года физическим лицам, у которых установлено несоответствие расходов доходам, налоговыми органами Витебской области дополнительно предъявлено к уплате 275,8 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в результате проведенного анализа соответствия понесенных физическими лицами расходов полученным доходам в отношении более 1000 граждан, а также на основании запросов правоохранительных и контролирующих органов, инспекциями области за январь – июнь 2019 года истребовано 214 деклараций о доходах и имуществе.
В ходе проверок представленных 108 гражданами деклараций были установлены превышения расходов над доходами.
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