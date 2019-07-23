Взимание платы за «самовывоз» товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов неправомерно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, торговля по образцам, в том числе посредством интернет-магазина, осуществляется дистанционным способом, при котором выбор товара потребителем производится на основании описания товара, содержащегося в рекламе, каталогах, на сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и в иных информационных источниках.

Порядок осуществления торговли по образцам регулируется Гражданским кодексом, законом от 8 января 2014 года «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», законом от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей» (далее – закон), Правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением Совета министров Беларуси №31 от 15 января 2009 г.

Статьей 5 закона закреплены права потребителей, в частности, на свободный выбор товаров, информацию о товарах, государственную защиту своих прав.

В силу статьи 10 закона продавец (изготовитель, исполнитель) обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара (работы, услуги). При этом пунктами 2 и 3 статьи 19 закона ему запрещено обусловливать приобретение товара (работы, услуги) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), а также без согласия потребителя предоставлять дополнительные работы (услуги), оказываемые за плату.

Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товара (работы, услуги), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Таким образом, продавец вправе предложить потребителю дополнительную услугу по доставке товара либо заключить договор розничной купли-продажи с условием доставки товара, согласно которому обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано, - в место жительства гражданина (статья 469 ГК).

Т.е. из смысла, заложенного в нормах законодательства, регулирующего торговлю по образцам, доставка товара потребителю производится в место, определяемое индивидуально каждым потребителем (например, его место жительства, место работы или место нахождения в момент доставки). В этой связи с учетом требований подпункта 4.1 пункта 4 статьи 7 закона до заключения договора потребителю должна быть предоставлена информация о цене и об условиях оплаты доставки товара.

Вместе с тем, потребитель имеет право отказаться от услуг по доставке товара и забрать его самостоятельно в месте, определенном продавцом (в офисе, магазине, пункте выдачи, на складе).

Перемещение товара продавцом между своими структурными подразделениями (торговыми объектами, складами, пунктами выдачи) является составляющей технологического процесса, обеспечивающего обработку товарных потоков в рамках организации торгового процесса. Расходы на перемещение товара в таких случаях, как и иные расходы торговых организаций, связанные с организацией торгового процесса в розницу и получением прибыли от этих операций, учитываются в цене товара (торговой надбавке к отпускной цене товара).

Таким образом, взимание дополнительной платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом (объекте продавца), является неправомерным, так как дополнительные услуги по доставке товара при этом потребителю не оказываются.