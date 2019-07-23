В сельскохозяйственных организациях республики в текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) составляет 2251 тыс. га, или на 273,9 тыс. га больше прошлогоднего.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) – убрано 20% площадей, намолочено 1403,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 32,2 ц/га.

Урожайность зерна в этом году по состоянию на 22.07.2019 г. выше на 4,2 ц/га прошлогодней, в Брестской области – на 8,2 ц/га, Витебской – 2,1, Гомельской – 2,1, Гродненской – 8,2, Минской – 5,1, Могилевской – 2,3 ц/га.

Среди районов по урожайности лидируют в Брестской области Барановичский район – 49 ц/га, Ляховичский – 40,7 ц/га, Ивановский – 40,4; в Витебской Оршанский – 38,8 ц/га, Полоцкий – 36,6 , Бешенковичский – 33,3 ц/га; в Гродненской Гродненский район – 63 ц/га, Кореличский – 49,4, Новогрудский – 44,7 ц/га; в Минской Несвижский – 60 ц/га; Клецкий район – 49 ц/га, Дзержинский – 47, в Могилевской Кировский район – 31,0 ц/га, Круглянский – 30, Горецкий – 30 ц/га.

Урожайности более 40 ц/га – 12 сельхозорганизаций, а более 50 ц/га достигли 30 сельскохозяйственных организаций.

Завершена уборка озимой сурепицы и озимого ячменя. Завершаются работы по уборке озимого рапса, убрано 91 процент подлежащих уборке площадей. Намолочено 594,5 тыс. тонн маслосемян рапса.

Одновременно с уборкой началась заготовка продовольственного зерна для государственных нужд, которая осуществляется круглосуточно организациями хлебопродуктов и их производственными участками в 82 пунктах приема зерна.

Наряду с уборкой зерновых и рапса проводятся работы по тереблению льна, продолжается второй укос многолетних трав, сев пожнивных и поукосных культур, уход за посевами и другие полевые работы.

Для уборки и доработки урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях республики имеется 8,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 4,6 тыс. приставок для уборки рапса, 2,6 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. По состоянию на 22 июля 2019 года готовность парка зерноуборочных комбайнов составляет 93,3%, зерноочистительно-сушильных комплексов – 92%.

Для завершения подготовки техники и поддержания ее готовности на складах холдинга «Гомсельмаш» и РО «Белагросервис» имеются в достаточном количестве запасные части.

Для проведения уборочных работ в сжатые сроки недостающее количество механизаторов, в том числе комбайнеров привлечено за счет выпускников и практикантов учреждений образования, с других работ в хозяйствах и промышленных предприятий.

В целях безусловного обеспечения общественного животноводства под запланированные объемы производства продукции животноводства в 2020 году в сельскохозяйственных организациях в текущем году планируется заготовить на зимне-стойловый период 2019 — 2020 годов 9168,1 тыс. тонн кормовых единиц травяных кормов (109% к уровню 2018 года), в том числе в натуральном выражении сена – 948,3 тыс. тонн, сенажа – 12992,2 тыс. тонн, силоса – 18216,8 тыс. тонн.

Укосная площадь многолетних трав первого укоса в целом по республике составляет 1,3 млн га (на уровне прошлого года), второго укоса — 784 тыс. га.

Источниками заготовки травяных кормов в республике являются многолетние и однолетние травы, из которых 78% представлены бобовыми и бобово-злаковыми травами.

Для проведения работ по заготовке кормов в сельскохозяйственных организациях республики имеется 3,9 тыс. кормоуборочных комбайнов, 6,1 тыс. косилок, 4 тыс. граблей, 5,3 тыс. пресс-подборщиков.

В настоящее время сельскохозяйственные организации республики завершили кошение трав первого укоса и ведут уборку трав второго укоса.

Объемы заготовленных травяных кормов в республике выше уровня прошлогодних. Всего заготовлено за счет трав первого и второго укосов травяных кормов 2960,8 тыс. тонн кормовых единиц (111% к уровню 2018 года), что на одну условную голову скота составляет 9,47 центнера кормовых единиц.

На уборке зерновых 22 комбайновых экипажа являются тысячниками (каждый из них намолотил более 1 тысячи тонн зерна).