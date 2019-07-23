На специальности совместного белорусско-китайского института БГУ и Даляньского политехнического университета (ДПУ) зачислены первые абитуриенты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в числе специальностей "физика (производственная деятельность)" с проходным баллом 322, "механика и математическое моделирование" (305).

С этого года в БГУ впервые проводят набор в совместный белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ по специальностям "физика (производственная деятельность)", "механика и математическое моделирование", "мировая экономика". Подготовка студентов будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с третьего курса ряд дисциплин - на английском. Предполагается изучение китайского языка на базовом уровне. Учебные планы и программы разрабатываются обеими сторонами.

Белорусско-китайский институт стал первым в нашей стране опытом совместной подготовки студентов. Выпускники белорусско-китайского института получат два диплома: БГУ и ДПУ. В профессорско-преподавательский состав войдут представители белорусского и китайского университетов. Выпускники института будут востребованы промышленными, образовательно-научными предприятиями и IT-компаниями Беларуси и Китая, а также компаниями индустриального парка «Великий камень». Всего в институт планируется принять 58 человек - 28 на бюджет и 30 на платную форму обучения.