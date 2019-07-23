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ЭКОНОМИКА РБ


СНАБЖАЮЩИЙ НПЗ «НАФТАН» ТРУБОПРОВОД ОЧИСТИЛИ ОТ «ГРЯЗНОЙ» НЕФТИ
13:31 23.07.2019

ОАО «Полоцктранснефть Дружба» завершило следующий этап дорожной карты по замещению в трубопроводах на белорусской территории загрязненной органическими хлоридами нефти на чистую.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках реализации мероприятий дорожной карты нефть, не соответствующая ГОСТу, вытеснена из нефтепровода «Унеча – Полоцк ‒ 2» в нефтепровод «Сургут – Полоцк» в направлении России.

23 июля в 10.30 партия нефти стандартного качества вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

Завершение данного этапа позволит осуществлять транспортировку нефти в ОАО «Нафтан» по двум очищенным веткам магистрального нефтепровода «Унеча – Полоцк».

Работы по очистке белорусского участка нефтепровода «Сургут – Полоцк» продолжаются.
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