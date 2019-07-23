Обучающий семинар по новым правилам государственных закупок пройдет 25 июля на базе Минского областного исполнительного комитета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, с 1 июля вступили в силу изменения в системе государственных закупок, начала функционировать Государственная информационно-аналитической система. Оператором ГИАС определен Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.

Автоматизированная система ГИАС теперь анализирует весь жизненный цикл закупок, начиная с планирования и завершая исполнением контрактов. Но, в связи с переходным периодом и изменением порядка размещения информации о закупках, у пользователей информационной системы возникает много вопросов, связанных с адаптацией к нововведениям в системе закупок.

С целью обучения руководителей и специалистов организаций, осуществляющих государственные закупки, Национальный центр маркетинга организовал во всех областных исполнительных комитетах регионов страны бесплатные практические занятия по размещению годовых планов государственных закупок на электронной торговой площадке и другим вопросам в сфере закупок. Услышать разъяснения непосредственно от оператора ГИАС и электронной торговой площадки www.goszakupki.by в областных центрах поспешили более двух с половиной тысяч представителей белорусских организаций и предприятий.

С целью информационной поддержки пользователей электронной торговой площадки Национального центра маркетинга, организована работа Call-центра, где специалисты дают разъяснения по вопросам составления и размещения годового плана государственных закупок, документации к закупкам, в том числе, справки по закупке из одного источника закупках, и многим другим.

Изменение регулирующего государственные закупки законодательства принесет ощутимые преимущества: повышение прозрачности и эффективности государственных закупок, снижение операционных издержек для покупателей и продавцов.

Но для того чтобы эффективно действовать по новым правилам, от участников процесса закупок требуется определенная адаптация к новой системе. Специалисты Национального центра маркетинга готовы оказать профессиональную поддержку пользователям, содействовать повышению квалификации участников системы госзакупок.