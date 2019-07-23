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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕРРИТОРИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА БЕЛАРУСИ В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 11 ТЫСЯЧ ГА
12:39 23.07.2019

В мае-июне этого года уточнялась радиационная обстановка на территории лесного фонда Беларуси: проведено радиационное обследование более 300 лесных кварталов (37% от годового плана).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесозащита», в результате установлено уменьшение территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения на 11,2 тыс. га по сравнению с 2018 г.

В основном уменьшилась территория в I зоне (от 1 до 5 Ки/км2) – на 9,6 тыс. га. Площадь загрязненных радионуклидами земель уменьшилась на 7,3 тыс. га в Гомельском ГПЛХО, – на 3,3 тыс. га в Могилевском.

В настоящее время площадь лесного фонда в организациях Минлесхоза, отнесенная к зонам радиоактивного загрязнения, составляет 1304,3 тыс. га, или 15,45% от общей. Почти 70% «загрязненных» земель отнесено к I зоне, в III и IV зонах (от 15 до 40 Ки/км2 и 40 Ки/км2 и более) остается 109 тыс. га, или 8,2%.
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