В Белорусском государственном университете 22 июля состоялось зачисление на дневную и заочную бюджетную форму обучения на факультеты: юридический, экономический, физический, механико-математический, химический, биологический и одну специальность факультета журналистики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, дневная бюджетная форма обучения:

на группу специальностей юридического факультета по объединенному конкурсу зачислено 100 абитуриентов;

на специальность «политология» зачислены 2 абитуриента, из них 1 абитуриент без экзаменов. Проходной балл составил 350 (в 2018 г. – 322);

на специальности экономического факультета по объединенному конкурсу зачислены 33 абитуриента, из них 2 абитуриента без экзаменов. Проходной балл составил 328 (в 2018 г. – 352);

на специальности физического факультета по объединенному конкурсу зачислены 150 абитуриентов, из них 2 абитуриента без экзаменов. Проходной балл составил 290 (в 2018 г. – 221);

на специальности механико-математического факультета зачислены 195 абитуриентов, из них 11 без экзаменов. Проходной балл по общему конкурсу составил 297 (в 2018 г. – 307);

на специальность «информация и коммуникация» факультета журналистики зачислено 14 абитуриентов, из них 2 без экзамена. Проходной балл составил 360 (в 2018 г. – 366);

на специальности химического факультета зачислены 150 абитуриентов, среди них 17 человек приняты без экзаменов. На группу специальностей по объединенному конкурсу проходной балл составил 304 (в 2018 г. – 287);

на биологический факультет по объединенному конкурсу зачислены 160 абитуриентов, среди них 20 без экзаменов и 1 по целевому приему. Проходной балл составил 320 (в 2018 г. – 308).

Заочная бюджетная форма обучения:

на юридический факультет на специальность «правоведение» зачислены 19 человек. Проходной балл составил 264 (в 2018 г. – 223);

на экономический факультет по объединенному конкурсу зачислено 9 человек. Проходной балл составил 272 (в 2018 г. – 263);

на специальности механико-математического факультета зачислены 11 абитуриентов. Проходной балл по общему конкурсу составил 222 (в 2018 г. – 179);

на специальности биологического факультета по объединенному конкурсу зачислены 65 абитуриентов. Проходной балл составил 230 (в 2018 г. – 186).