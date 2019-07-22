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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР В БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЕ СНИЗИЛОСЬ
11:50 23.07.2019

За первое полугодие 2019 года в Минске было зарегистрировано 5849 сделок купли-продажи (без учета продажи долей и комнат), что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (более 7500 сделок купли-продажи), подсчитали в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.

Наибольшее количество сделок купли-продажи было зарегистрировано в апреле, когда ОАО «АСБ Беларусбанк» возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Наименьшее количество сделок отмечается в январе (из-за новогодних праздников) и июне (возможно количество сделок измениться из-за заявительного принципа регистрации).

В среднем в месяц регистрируется по 975 сделок купли-продажи.
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