При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного документа хозяйственные и общие суды Беларуси не вправе пересматривать решение третейского суда. Об этом в ходе круглого стола на тему «Правовые вопросы осуществления предпринимательской деятельности в Республике Беларусь» заявил председатель Третейского суда ОО «МССПиР» Вадим Бородуля.

По его словам, третейский суд разрешает споры, возникающие между юридическими лицами, между физическими лицами, юридическими и физическими лицами, которые в соответствии с законодательством могут быть переданы на разрешение третейского суда, если между ними в письменной форме достигнуто соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда. Третейский суд вправе рассматривать также споры с участием иностранных лиц и граждан.

Сфера применения третейских судов широка - это и хозяйственные споры, и гражданские. Фактически третейский суд может рассматривать любые споры, которые возникают между сторонами. Исключения составляют споры, стороной которых является учредитель постоянно действующего третейского суда, либо юридическое лицо, обособленным подразделением которого является такой третейский суд. Исключение составляют также споры, непосредственно затрагивающие права и законные интересы третьих лиц, не являющихся сторонами третейского соглашения, и споры, которые не могут быть предметом третейского разбирательства в соответствии с законодательством Беларуси или законодательством иностранного государства.

Преимущества, которые, по сравнению с обычным судебным порядком, дает рассмотрение споров в третейском суде организациям и предприятиям, ведущим торговые и иные операции:

стороны имеют возможность выбрать суд самостоятельно. Стороны не связаны местом жительства гражданина, местом нахождения юридического лица, местом нахождения недвижимости и т. д. При этом не обязательно, что судебное разбирательство будет проходить в месте нахождения третейского суда. При необходимости спор может быть рассмотрен составом третейского суда в любом месте Беларусь;

спорящие стороны вправе сами выбирать третейских судей (судью) из списка лиц, являющихся членами данного третейского суда, обладающих необходимой квалификацией. Стороны вправе выбрать того судью, которому больше доверяют и компетенция которого лучше соответствует характеру возникшего спора;

закрытость разбирательства дела. Рассмотрение спора в третейском суде закрытое, что является дополнительной гарантией сохранения конфиденциальности и коммерческой тайны. Посторонние лица допускаются к участию в третейском разбирательстве только с согласия обеих сторон;

скорость и относительная дешевизна рассмотрения дел, отсутствие апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Третейские суды не имеют вышестоящих инстанций, отсутствует процедура пересмотра решений третейских судов в апелляционном, кассационном, надзорном порядке;

распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, между сторонами производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового - пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям;

третейский суд дает возможность сохранить между спорящими сторонами партнерские отношения.

Условие, необходимое для того, чтобы третейский суд принял заявление на рассмотрение спора: третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии третейского соглашения. Для того чтобы третейский суд принял заявление, необходимо, чтобы третейское соглашение содержалось в документе, подписанном сторонами.

Третейское соглашение может быть заключено как в виде отдельного документа, так и инкорпорировано в текст договора - в этом случае третейское соглашение принято называть третейской оговоркой.

Можно заключить третейское соглашение путем обмена сообщениями с использованием почтовой связи. Разрешается использовать и другие виды связи, обеспечивающие письменное фиксирование волеизъявления сторон, включая направление искового заявления и ответ на него, в которых соответственно одна сторона предлагает разрешить спор в третейском суде, а другая не возражает против этого.

Таким образом, третейское соглашение должно быть заключено в письменной форме, но при этом его фиксация возможна и путем обмена письмами.

Третейское соглашение может быть заключено как до момента возникновения спора, так и после, притом даже, если дело уже рассматривается в компетентном суде - в общем или хозяйственном. Главное, чтобы государственный суд еще не принял решение по делу в первой инстанции.

Для рассмотрения дел состав третейского суда формируется путем избрания третейского судьи сторонами, а если стороны не выбрали третейского судью, - путем назначения его председателем третейского суда. В список арбитров постоянно действующего третейского суда входят высококвалифицированные специалисты, обладающие теоретическими знаниями и, главное, практическими навыками работы в самых разных областях права.

Дело должно быть рассмотрено третейским судом в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о возбуждении третейского разбирательства.

Более длительный срок третейского разбирательства в пределах одного года может быть установлен третейским соглашением. Также основанием для продления трехмесячного срока является предъявление ответчиком истцу в ходе третейского разбирательства до вынесения решения встречного иска.

Решение третейского суда может быть обжаловано стороной третейского разбирательства в порядке, установленном соответственно гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным

законодательством Беларуси, путем подачи в соответствующий суд заявления об отмене решения третейского суда.

Согласно ст. 254 ХПК «Решение третейского суда может быть обжаловано лишь по исчерпывающему перечню формальных оснований, согласно ст. 47 Закона "О третейских судах" (недействительность третейского соглашения, ненадлежащее уведомление стороны третейского разбирательства, рассмотрение третейским судом спора, неподведомственного третейскому суду (например: административного, семейного, или дела о банкротстве), несоответствие третейского судьи установленным требованиям)».

Суд, рассматривающий экономические дела, не вправе исследовать обстоятельства, установленные международным арбитражным (третейским) судом, третейским судом, иным постоянным арбитражным органом, а также пересматривать решение этого суда по существу. Заявление об отмене решения третейского суда может быть подано в течение трех месяцев со дня его получения стороной, ходатайствующей об отмене. Обжалование решений третейских судов по спорам между субъектами, если одна из сторон является нерезидентом Беларуси, не предусмотрено. Основания для отмены решения третейского суда строго определены.

Принятые решения третейских судов по спорам, исполняются на основании исполнительных документов, выдаваемых хозяйственными и общими судами Беларуси по заявлению стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.

Заявление о выдаче исполнительного документа подается в течение шести месяцев со дня окончания срока добровольного исполнения решения третейского суда в суд по месту жительства (месту пребывания) или месту нахождения должника, либо по месту нахождения имущества должника, если место жительства (место пребывания) или место нахождения должника неизвестны.

При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного документа хозяйственные и общие суды Беларуси не вправе пересматривать решение третейского суда.

Деятельность третейского суда регламентирована законом №301-З от 18.07.2011 «О третейских судах», Положением о постоянно действующем третейском суде, а также Регламентом постоянно действующего третейского суда. Положение и Регламент размещаются в сети Интернет и являются общедоступными.