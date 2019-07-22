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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
10:57 23.07.2019

В Беларуси растет количество оценщиков, аттестованных на право проведения независимой оценки объектов гражданских прав, и этот рост носит постепенный характер.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в октябре 2016 года их количество составляло 698 человек, в июле 2017 года – 710 человек, в июле 2019 года – 717 человек. При этом в период с 2016 года по июль 2019 действие 256 свидетельств об аттестации оценщика в отношении различных объектов гражданских прав было прекращено.

В группе претендентов на получение свидетельства об аттестации оценщика, которые принимали участие в компьютерном тестировании, состоявшемся 19 июля 2019 года, недавние выпускники вузов составили 67%.

Компьютерное тестирование проходило по таким тематическим направлениям, как независимая оценка капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них. Положительную оценку получили 42% претендента, из которых более половины составляют молодые специалисты. Все положительно прошедшие тест уже имеют право выполнять независимую оценку земельных участков и, будучи сотрудниками исполнителей оценки, смогут уже в ближайшее время составить конкуренцию действующим оценщикам.
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