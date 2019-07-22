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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ АЭС СВЯЗАНА УЖЕ ТРЕМЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ ЛИНИЯМИ С ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ БЕЛАРУСИ
10:38 23.07.2019

В настоящее время продолжается подготовка распределительного устройства Белорусской АЭС – КРУЭ-330 кВ к его функционированию в полном объеме. Очередным этапом стал ввод в работу 2-й секции первой системы шин 330 кВ двух ячеек высоковольтных воздушных линий 330 кВ и пяти элегазовых выключателей 330 кВ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», для организации включения указанного оборудования, персоналом ГП «Белорусская АЭС», РУП «Минскэнерго», РУП «Гродноэнерго», монтажных и наладочных организаций был выполнен необходимый комплекс работ как на самой Белорусской АЭС, так и на смежных подстанциях 330 кВ: «Минск Северная» и «Сморгонь».

Для включения новых линий и оборудования на Белорусской АЭС необходимо было координировать действия персонала на нескольких энергообъектах белорусской энергосистемы. Для этих целей всеми заинтересованными сторонами была разработана комплексная программа включения оборудования Белорусской АЭС и отходящих ВЛ 330 кВ.

С 18 по 20 июля 2019 г. программа включения под единым управлением дежурного диспетчера РУП «ОДУ» была успешно реализована: оборудование КРУЭ-330 кВ Белорусской АЭС было поставлено под напряжение, а ВЛ 330 кВ «Белорусская АЭС – Минск Северная» и ВЛ 330 кВ «Белорусская АЭС – Сморгонь» были включены в транзит и по ним был обеспечен переток мощности.

В настоящее время высоковольтное распределительное устройство 330 кВ Белорусской АЭС связано с энергосистемой по трем высоковольтным линиям 330 кВ: «Белорусская АЭС – Поставы № 1», «Белорусская АЭС – Минск Северная», «Белорусская АЭС – Сморгонь».

В результате включения нового оборудования и ВЛ 330 кВ обеспечена необходимая надежность электроснабжения площадки Белорусской АЭС для проведения дальнейших пуско-наладочных работ. Кроме того, введенные в работу ВЛ 330 кВ «Белорусская АЭС – Минск Северная» и ВЛ 330 кВ «Белорусская АЭС – Сморгонь» уже участвуют в обеспечении надежного энергоснабжения объектов Минской и Гродненской областей.
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