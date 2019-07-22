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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПОСТРОИЛИ 3,5 ТЫСЯЧИ НОВЫХ КВАРТИР В МИНСКЕ
09:53 23.07.2019
В первом полугодии 2019 г. организациями всех форм собственности построено 3,5 тыс. новых квартир в Минске. Введено в эксплуатацию 239,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 30,4 тыс. кв. м общей площади, или 12,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 20,3 тыс. кв. м.
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