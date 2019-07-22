С 1 августа 2019 года будут перерасчитаны трудовые пенсии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в результате перерасчета с 1 августа 2019 г. размеры трудовых пенсий, по оценке, увеличатся в среднем на 6,6%. Средний размер трудовых пенсий составит 438 рублей, средний размер пенсии по возрасту – 446,1 рубля.

Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.

При этом надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерасчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.