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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 АВГУСТА РАЗМЕРЫ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ УВЕЛИЧАТСЯ В СРЕДНЕМ НА 6,6% - МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
09:21 23.07.2019
С 1 августа 2019 года будут перерасчитаны трудовые пенсии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в результате перерасчета с 1 августа 2019 г. размеры трудовых пенсий, по оценке, увеличатся в среднем на 6,6%. Средний размер трудовых пенсий составит 438 рублей, средний размер пенсии по возрасту – 446,1 рубля.
Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.
При этом надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерасчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
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