Минский филиал РУП «Белтелеком» реализовал совместный проект с санаторием «Белорусочка» по созданию сети Wi-Fi.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, теперь отдыхающие могут бесплатно получить доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi практически в любой точке санаторной зоны комплекса.

Чтобы воспользоваться услугой необходимо:

в списке доступных сетей найти сеть Belorusochka и подключиться к ней;

перейти на сайт ciscowifi.beltelecom.by;

в открывшемся окне авторизации указать свой номер мобильного телефона;

ввести полученный в SMS-сообщении PIN-код и нажать «Войти».

Доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi возможен с любого устройства в течение 7 суток. Через 7 дней необходимо заново пройти регистрацию.