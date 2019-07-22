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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» ОРГАНИЗОВАЛО СЕТЬ WI-FI В САНАТОРИИ «БЕЛОРУСОЧКА»
18:01 22.07.2019
Минский филиал РУП «Белтелеком» реализовал совместный проект с санаторием «Белорусочка» по созданию сети Wi-Fi.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, теперь отдыхающие могут бесплатно получить доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi практически в любой точке санаторной зоны комплекса.
Чтобы воспользоваться услугой необходимо:
в списке доступных сетей найти сеть Belorusochka и подключиться к ней;
перейти на сайт ciscowifi.beltelecom.by;
в открывшемся окне авторизации указать свой номер мобильного телефона;
ввести полученный в SMS-сообщении PIN-код и нажать «Войти».
Доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi возможен с любого устройства в течение 7 суток. Через 7 дней необходимо заново пройти регистрацию.
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