После двух недель активных изменений рост цен на квартиры в Минске остановился. Индекс цен остается на уровне 1354 $/м2.

Как сообщает информационно-аналитический центр Realt.by, рост цен за последний год составляет 4,2%.

В отличие от «вторички» рост цен на новостройки продолжился. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 15 по 22 июля, на 0,3% и составила 1289 $/м2.

Объем предложения продолжил сокращаться, но в отличие от двух предыдущих недель темпы оказались гораздо скромнее. Общее количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,3%. При этом, предложение 1-комнатных квартир выросло на 0,9%, «двушек» и «трешек» стало меньше на полпроцента. Что касается квартир с четырьмя комнатами, то их количество сократилось почти на 3%.

Ценовая динамика была разнонаправленной: рост наблюдался у «однушек» и «двушек», квартиры с тремя и четырьмя комнатами подешевели. По итогам последнего месяца средний уровень цен поднялся у всех квартир.

В четырех районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Партизанском оно составило 0,8%, в Центральном 0,7%, в Октябрьском и Первомайском 0,1% и 0,4% соответственно. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Московском (+0,5%) и Заводском (+0,4%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 781 $/м2 (без изменений), Витебск — 599 $/м2 (-0,1%), Гомель — 615 $/м2 (-0,5%), Гродно — 699 $/м2 (-0,4%), Могилев — 609 $/м2 (+0,1%),