ЭКОНОМИКА РБ

В ПОЛЬСКОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КУЗНИЦА» НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ С 23 ИЮЛЯ НАЧНУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

17:13 22.07.2019 С 23 июля в польском пункте пропуска «Кузница» (сопредельный с белорусской стороны «Брузги» будут проводиться ремонтные работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете Беларуси, в связи с этим могут возникнуть временные трудности при пересечении границы.