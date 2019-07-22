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ЭКОНОМИКА РБ
В ПОЛЬСКОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КУЗНИЦА» НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ С 23 ИЮЛЯ НАЧНУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
17:13 22.07.2019
С 23 июля в польском пункте пропуска «Кузница» (сопредельный с белорусской стороны «Брузги» будут проводиться ремонтные работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете Беларуси, в связи с этим могут возникнуть временные трудности при пересечении границы.
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