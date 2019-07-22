Беларусь с 19 июля ввела временные ограничения на ввоз свинины из штата Пиауи (Бразилия).

«По информации Международного эпизоотического бюро на территории штата Пиауи (Бразилия) зарегистрированы новые случаи заболевания восприимчивых видов животных классической чумой свиней. В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Бразилии живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, спермы хряков, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ограничения также распространяются на ввоз кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку и содержащих в своем составе свиноводческое сырье, происходящего из штата Пиауи (Бразилия).

Также необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.