Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа 2019 года в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В среднем пенсии возрастут с Br405,05 в июле до Br431,8 в августе. Средний размер пенсий по возрасту составит в среднем Br446,1.

Перерасчет будет производиться исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.