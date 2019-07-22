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ЭКОНОМИКА РБ
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ С 1 АВГУСТА
16:13 22.07.2019
Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа 2019 года в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В среднем пенсии возрастут с Br405,05 в июле до Br431,8 в августе. Средний размер пенсий по возрасту составит в среднем Br446,1.
Перерасчет будет производиться исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.
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