ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ НА 19,7%
15:58 22.07.2019

На 1 июля 2019 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22198 индивидуальных предпринимателей, от которых в бюджет области поступило 21,2 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 119,7%.

Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 8,6 млн руб., по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 5,2 млн руб., по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Беларуси – 2,4 млн. рублей. Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 3,1 млн руб.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2019
валюта курс
EUR 2.2673
USD 2.0244
RUB 3.2098
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2673 -0.0127
USD 2.0244 -0.0011
RUB 3.2098 -0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2700
USD 2.0200 2.0230
RUB 3.2000 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 22.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1240
EUR/RUB 70.5600 70.6500
USD/RUB 62.9000 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте