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ЭКОНОМИКА РБ
ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ НА 19,7%
15:58 22.07.2019
На 1 июля 2019 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22198 индивидуальных предпринимателей, от которых в бюджет области поступило 21,2 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 119,7%.
Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 8,6 млн руб., по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 5,2 млн руб., по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Беларуси – 2,4 млн. рублей. Кроме того, сумма поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составила 3,1 млн руб.
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