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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНДИРЕКТОР РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» ПРОВЕДЕТ 23 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
14:57 22.07.2019

Генеральный директор РУП «Белфармация» Валентина Игнатенко проведет 23 июля прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (017) 304-48-76, а также присылать на электронный адрес .
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