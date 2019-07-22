Генеральный директор РУП «Белфармация» Валентина Игнатенко проведет 23 июля прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, задать интересующие вопросы можно с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (017) 304-48-76, а также присылать на электронный адрес .