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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ VELCOM | A1 ЗАПУСТИЛА «НОЧНОЙ БЕЗЛИМИТ» ДЛЯ АБОНЕНТОВ LEMON X, Y, Z И ЛИНЕЙКИ «АНЛИМ»
14:43 22.07.2019

Компания velcom | A1 предложила новую услугу – пакет «Ночной безлимит».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новая опция открывает безлимитный доступ в интернет с 01:00 по 06:00 без ограничений скорости и трафика. Услуга позволит, например, свободно играть в многопользовательские онлайн-игры, слушать музыку, смотреть YouTube, а также скачивать неограниченный объем информации, пользуясь ресурсами незагруженной сети (в сравнении с дневным временем).

«Ночной безлимит» работает следующим образом:

если основной объем трафика, включенный в абонентскую плату, не израсходован, с подключенным пакетом «Ночной безлимит» с 1.00 до 6.00 основной трафик перестает расходоваться;

если основной объем трафика, включенный в абонентскую плату, закончился и действует безлимитный интернет на ограниченной скорости, с пакетом «Ночной безлимит» с 1.00 до 6.00 ограничение трафика по скорости снимается;

если основной объем трафика, включенный в абонентскую плату, закончился, а других безлимитных опций не подключено, ежедневно с 1.00 до 6.00 трафик начинает опять предоставляться без ограничений скорости и объема.

Пакетом «Ночной безлимит» могут воспользоваться абоненты следующих тарифных планов:

«Анлим S», «Анлим М», «Анлим L» – стоимость составляет 3,8 руб. в месяц;

lemon Z, lemon Y – до конца года стоимость составит всего 0,9 руб. в месяц;

lemon X – пакет по умолчанию включен в абонентскую плату тарифного плана и не требует дополнительного подключения.

Подключить пакет «Ночной безлимит» абоненты линейки «Анлим», а также тарифов lemon Z и lemon Y могут через личный кабинет или посредством USSD-запроса, набрав на клавиатуре своего смартфона комбинацию *135*7#, а затем «вызов». Абонентская плата за услугу списывается со счета 1-го числа каждого месяца. После активации пакет автоматически продлевается на следующий период.
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