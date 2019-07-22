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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ЗАПРЕТИЛ К ВВОЗУ И ОБРАЩЕНИЮ В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 540 НАИМЕНОВАНИЙ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ
14:29 22.07.2019
За первое полугодие 2019 года областные инспекции Госстандарта запретили к ввозу и обращению на территорию Беларуси 541 наименование опасной продукции. В 2018 г. в целом под запрет попало намного меньше – 368 наименований.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, похожая ситуация сложилась и с документами об оценке соответствия, которыми сопровождалась опасная продукция: в I полугодии 2019 г. прекращено действие на территории республики 412 сертификатов и деклараций о соответствии, что в 2 раза больше, чем за весь 2018 г.
Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов и стандартов проводится с профилактической и разъяснительной направленностью. Такие мероприятия составляют около 90% в общем количестве всех надзорных мероприятий, проводимых областными инспекциями.
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