За первое полугодие 2019 года областные инспекции Госстандарта запретили к ввозу и обращению на территорию Беларуси 541 наименование опасной продукции. В 2018 г. в целом под запрет попало намного меньше – 368 наименований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, похожая ситуация сложилась и с документами об оценке соответствия, которыми сопровождалась опасная продукция: в I полугодии 2019 г. прекращено действие на территории республики 412 сертификатов и деклараций о соответствии, что в 2 раза больше, чем за весь 2018 г.

Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов и стандартов проводится с профилактической и разъяснительной направленностью. Такие мероприятия составляют около 90% в общем количестве всех надзорных мероприятий, проводимых областными инспекциями.