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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ ОСУЖДЕН ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ И ПОДЛОГ
13:47 22.07.2019

Суд Пуховичского района рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего руководителя одного из сельхозпредприятий района, обвиняемого в превышении служебных полномочий и служебном подлоге с целью искажения данных государственной статистической отчетности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, уголовное дело возбудил, расследовал и направил в суд прокурор Пуховичского района.

Обвиняемому инкриминировано то, что он с января по август 2018 года при возврате молока ненадлежащего качества перерабатывающими предприятиями давал указания подчиненным работникам выписывать это молоко в счет их заработной платы. При этом молоко до сотрудников не "доходило", а вот удержания из заработной платы производились исправно - на основании их заявлений и утвержденной М. платежной ведомости. Мотив - уйти от критики со стороны должностных лиц райисполкома за ненадлежащую организацию изготовления продуктов животноводства и их низкую результативность.

После таких указаний директора работники выписывали от 100 до 3000 кг молока. Суммы удержаний из заработной платы составили от 50 до 1600 рублей.

Руководитель хозяйства в случае возврата ему молока ненадлежащего качества не принимал мер к установлению виновных лиц и возмещению ущерба за их счет.

Кроме того, в целях искажения данных государственной статистической отчетности и искусственного завышения количества произведенного молока и его товарности, экс-руководитель давал устные распоряжения подчиненным работникам выписывать в счет заработной платы молоко, которое фактически не было произведено. При этом он собственноручно вносил в товарно-транспортные накладные сведения о якобы реализованной продукции и удостоверял их своей подписью.

По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Согласно приговору суда, наказание в виде лишения свободы не будет приведено в исполнение, если в течение двухлетнего испытательного срока экс-руководитель не совершит новое умышленное преступление.

Суд также обязал его уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 100 базовых величин - 2550 рублей - в течение 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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