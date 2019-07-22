В администрации СЭЗ «Гродноинвест» 19 июля состоялась встреча с действующими резидентами в сфере логистики, на которой была представлена презентация комплексного развития мультимодального центра логистики «Гродно» на участке №5 сектор 2 (район «Брузги»).

Как сообщает сайт СЭЗ, во встрече приняло участие руководство ООО «СИГИКОП Логистическая компания - Гродно», СОАО «Виларис» и ООО «ЗападТрансГраница». Именно эти компании планируют реализацию своих инвестиционных проектов на участке СЭЗ в районе «Брузги». В ходе презентации глава администрации Сергей Ткаченко рассказал о перспективах развития логистической деятельности в Гродненской области, новой технологической схеме взаимодействия между резидентами, Гродненской региональной таможней и станцией «Брузги» Белорусской железной дороги.

Комплексный план развития участка №5 сектора 2 выполнен инженерной и проектной организациями ООО «АТК-Интерком» и ООО «Ленстрой» по заказу администрации СЭЗ «Гродноинвест» в качестве подготовительной стадии для разработки проекта. В предпроектной (инвестиционной) документации отражены общие технологические решения, архитектурно-планировочная концепция, оценка воздействия на окружающую среду, обоснование инвестиций и прочее.

Данная презентация стала важным этапом на пути реализации крупных инвестиционных проектов в сфере логистики на территории Гродненской области. Ранее в администрации СЭЗ состоялось совещание с участием руководства Барановичского отделения Белорусской железной дороги, Гродненской региональной таможни и Гродненской пограничной группы.

Всего в 2018 году в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано 7 компаний в сфере логистики с капиталом из Польши, России, Китая и Беларуси с заявленным объемом инвестиций свыше 67 млн долл. США.