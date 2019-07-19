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ЭКОНОМИКА РБ


ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИЯХ МЯСА КРС
12:39 22.07.2019

Берестовицкий районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное в отношении главного ветеринарного врача одного из сельскохозяйственных предприятий района, обвиняемого в хищениях мяса крупного рогатого скота.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, противоправная деятельность должностного лица пресечена оперативными сотрудниками Берестовицкого РОВД, которые произвели его задержание в момент отгрузки индивидуальному предпринимателю очередной партии мяса.

С января 2018 года по май 2019 года с целью хищения мяса крупного рогатого скота главный ветеринарный врач оформлял заведомо подложные документы на его отпуск якобы работникам своего сельскохозяйственного предприятия из расчета 50 копеек за 1 кг. На самом деле продавал мясо индивидуальному предпринимателю за наличный расчет по цене 1,5 рубля за 1 кг и, совершив свыше 100 подобных сделок, заработал на разнице цен почти 46 тыс. рублей. В последующем мясо вывозилось для реализации за пределы Беларуси.

В рамках расследования уголовного дела следователями изучена финансово-хозяйственная документация, допрошен ряд свидетелей, проведены иные процессуальные действия.

Должностному лицу предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст.210 Уголовного кодекса). К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения возмещения причиненного им ущерба и имущественных взысканий наложен арест на имущество на общую сумму свыше 360 тыс.рублей, в т.ч. на 3 объекта недвижимости.

Окончательная правовая оценка содеянному будет дана по результатам расследования. Следствием проводится анализ причин и условий, способствовавших совершению преступления, по результатам которого в заинтересованные органы будет направлено мотивированное представление для их устранения и недопущения впредь.
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