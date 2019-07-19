ЭКОНОМИКА РБ

ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ 26 ИЮЛЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БЕРЕЗЕ

12:28 22.07.2019 Заместитель министра энергетики Ольга Прудникова 26 июля проведет прием граждан в Березе Брестской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, задать интересующие вопросы можно с 11.00 до 12.00 в Березовском районном исполнительном комитете (ул. Красноармейская, 27).