|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ДОПЛАЧЕНО В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 10 МЛН РУБЛЕЙ
12:17 22.07.2019
За январь-июнь по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области, плательщикам направлено более 2100 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям сумма доплаты налога в бюджет составила 9,8 млн руб., а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 7,7 млн руб.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2019
Курсы в банках
на 22.07.2019
Конвертация в банках
на 22.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте