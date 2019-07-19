ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ДОПЛАЧЕНО В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 10 МЛН РУБЛЕЙ

12:17 22.07.2019 За январь-июнь по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области, плательщикам направлено более 2100 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям сумма доплаты налога в бюджет составила 9,8 млн руб., а также уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 7,7 млн руб.