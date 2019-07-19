Работники Комитета госконтроля Гомельской области выявили факты незаконного получения заработной платы директором и педагогами ГУО «Брагинская детская школа искусств» в дер. Микуличи и Маложин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, три учителя и директор школы в 2016-2019 годах в результате приписок количества учеников и (или) завышения своей учебной нагрузки незаконно получили заработную плату из бюджета в сумме более 21,1 тыс. рублей.

Выяснилось, что в школе искусств числились ученики, которые не посещали учебные занятия. Так, одна учащаяся в сентябре 2018 года поступила в лицей и переехала в другой город, однако согласно журналам она посещала занятия до конца учебного года и даже получала оценки за успеваемость. Еще 6 учеников школы искусств числились как посещающие занятия по сольфеджио и музыкальной литературе с 16.55 до 19.20. И это при том, что последний школьный автобус в населенный пункт, где они проживали, отправлялся в 16.00.

Директор Брагинской детской школы искусств в 2017/2018 учебном году не отработала и 50% своей учебной нагрузки (фактически ею отработано 5 из 10 часов в неделю), в 2018/2019 учебном году – 70% (3 из 10 часов). Руководитель учреждения по оформленным ею фиктивным документам незаконно получила 1,4 тыс. рублей.

Кроме того, в результате приписок объемов оказанных школой платных услуг по концертной деятельности директору в 2016-2019 годах необоснованно начислено более 1 тыс. рублей премиальных. Фактически концертная деятельность школой не осуществлялась, а денежные средства, зачисляемые как выручка от проведения концертов, директор брала у педагогов, которые отдавали ей часть своих премий.

Всего по результатам проверки виновные возместили в бюджет 23,7 тыс. рублей (с учетом процентов).

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. В отношении директора Брагинской детской школы искусств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса.