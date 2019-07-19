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ЭКОНОМИКА РБ
ОБНОВЛЕНЫ ПЕРЕЧНИ ОБЪЕКТОВ СВЕРХНОРМАТИВНОГО НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОВЛЕЧЕНИЮ В ХОЗОБОРОТ
11:07 22.07.2019
Обновлены перечни объектов сверхнормативного незавершенного строительства, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу4, в данные перечни включены объекты, предназначенные для продажи (безвозмездной передачи с условиями) потенциальным инвесторам с целью завершения их строительства и использования в хозяйственном обороте.
К отчуждению предлагаются незавершенные строительством производственные (заводы, склады, котельные, овощехранилища и др.), административные и социальные объекты (магазины, столовые, оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые дома и др.)
Всего предлагается к отчуждению (на продажу либо безвозмездную передачу с условиями) 71 объект сверхнормативного незавершенного строительства, из них: 29 объектов – по Брестской области; 3 объекта – по Гродненской области; 5 объектов – по Могилевской области; 23 объекта – по Минской области; 11 объектов – по Минску.
Перечни объектов сверхнормативного незавершенного строительства, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот путем отчуждения для реализации инвестиционных проектов, обновлены в соответствии с утвержденными региональными мероприятиями облисполкомов и Минского горисполкома по состоянию на 1 июля 2019 года.
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