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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ ”ПРИПЯТСКИЙ“ ВЫДЕЛЯТ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА 345 ТЫС. РУБЛЕЙ
10:55 22.07.2019
Министерство финансов выделит в III квартале 2019 г. из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, Управлению делами президента для государственного природоохранного учреждения ”Национальный парк ”Припятский“ 345 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, средства будут направлены на финансирование затрат, связанных с проведением неотложных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера – вырубкой сосновых насаждений, поврежденных стволовыми вредителями (заготовка, вывозка, переработка).
Соответствующее поручение министерству содержится в постановлении Совета министров № 47 2от 18 июля 2019 года.
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