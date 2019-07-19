В первом полугодии 2019 г. организациями всех форм собственности построено 19,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1705 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 635,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 439,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 545,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32% от общего ввода по республике.