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ЭКОНОМИКА РБ


АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИД ОБСУЖДЕНЫ НА СЕМИНАРЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ
10:32 22.07.2019

В Министерстве иностранных дел 19 июля состоялось подведение итогов ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на совещании с участием министра иностранных дел Владимира Макея предметно обсуждены проблемные аспекты внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности МИД, определены стратегические цели белорусской дипломатии и круг актуальных задач на ближайшую перспективу.

В своем докладе В.Макей отметил, что Беларусь продолжает сталкиваться с серьезными глобальными вызовами в сфере внешней торговли. Это обуславливает приоритетность для белорусских дипмиссий вопросов повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, наращивания и улучшения качественной структуры экспорта товаров и услуг.

Подробно рассмотрены перспективы развития сотрудничества с основными партнерами Беларуси – Российской Федерацией, странами ЕАЭС и СНГ, Европейского союза, государствами Азии, Африки, Латинской Америки.

Министр подчеркнул, что Беларусь является надежным и предсказуемым актором в системе международных отношений, проводником миролюбивой, объединяющей международной повестки.

Сформулированы задачи по подготовке проведения в Минске крупных международных политических и спортивных форумов – второй конференции «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», международной конференция высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий», легкоатлетического матча Европа – США, и Чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Особое внимание обращено на предстоящее в следующем году председательство Беларуси во всех органах Евразийского экономического союза и приоритетных для нашей страны направлениях деятельности в рамках этого интеграционного объединения.

За время недельного семинара главы белорусских дипмиссий посетили порядка пяти крупных предприятий, в том числе заводы «БЕЛДЖИ», «БЕЛАЗ», Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», провели ряд деловых встреч с руководством профильных министерств и ведомств, рабочих групп Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами зарубежных государств, а также индивидуальные консультации с руководителями государственных органов, представителями топ-менеджмента предприятий-экспортеров.
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