Суд Первомайского района Минска 19 июля рассмотрел уголовное дело в отношении главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей» Андрея Головача, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 430 УК, ч. 2 ст. 424 УК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, приговором суда А. Головач признан невиновным и по ч.ч.2, 3 ст.430, ч.2 ст.424 УК оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступлений.

Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, А. Головач освобожден из-под стражи в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда через суд Первомайского района Минска в течение 10 суток со дня его провозглашения.