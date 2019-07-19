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ЭКОНОМИКА РБ
СУД ОПРАВДАЛ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА МЗКТ
10:07 22.07.2019
Суд Первомайского района Минска 19 июля рассмотрел уголовное дело в отношении главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей» Андрея Головача, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 430 УК, ч. 2 ст. 424 УК.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, приговором суда А. Головач признан невиновным и по ч.ч.2, 3 ст.430, ч.2 ст.424 УК оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступлений.
Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, А. Головач освобожден из-под стражи в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда через суд Первомайского района Минска в течение 10 суток со дня его провозглашения.
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