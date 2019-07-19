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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» НА АУКЦИОНЕ ПРОДАЛ ЖИЛОЙ ДОМ
09:39 22.07.2019
На проведенном 18 июля комитетом «Минскоблимущество» аукционе проданы жилой дом и право заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного имущества Минского областного исполнительного комитета, в результате аукционных торгов цена продажи возросла в 5 раз.
В Минской области предлагаются более 20 неиспользуемых объектов недвижимости государственной собственности, предлагаемые для продажи с возможностью использования под жилье.
Информация о таких объектах недвижимости размещена на сайтах Государственного комитета по имуществу (www.gki.gov.by), Минского областного исполнительного комитета (www.minsk-region.gov.by), а также комитета «Минскоблимущество» (www.minoblim.by).
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