ЭКОНОМИКА РБ

КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» НА АУКЦИОНЕ ПРОДАЛ ЖИЛОЙ ДОМ

09:39 22.07.2019 На проведенном 18 июля комитетом «Минскоблимущество» аукционе проданы жилой дом и право заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного имущества Минского областного исполнительного комитета, в результате аукционных торгов цена продажи возросла в 5 раз. В Минской области предлагаются более 20 неиспользуемых объектов недвижимости государственной собственности, предлагаемые для продажи с возможностью использования под жилье. Информация о таких объектах недвижимости размещена на сайтах Государственного комитета по имуществу (www.gki.gov.by), Минского областного исполнительного комитета (www.minsk-region.gov.by), а также комитета «Минскоблимущество» (www.minoblim.by).