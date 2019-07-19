ЭКОНОМИКА РБ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АВТОТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИСЬ

09:15 22.07.2019 Розничные цены на моторное топливо на АЗС республики с 21 июля 2019 г. снизились на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет теперь 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,66 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,88 рубля, ДТ – 1,66 рубля.