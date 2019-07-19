Бесплатный семинар по франчайзингу для предпринимателей, организованный проектом ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке России, пройдет.23 июля в Глубоком (ул. Гагарина, 20).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» Программы развития ООН в Беларуси, начинающие бизнесмены Витебщины смогут ознакомиться с принципами построения собственного бизнеса по франчайзинговой моделе, а также всех плюсах и минусах при работе с крупными белорусскими и международными брендами.

В последнее время все больше запросов на покупку франшизы поступает от предпринимателей в регионах Беларуси. Такая бизнес-модель становится более распространенной и понятной – оттого и привлекательной для белорусов, решивших начать свое дело в небольших городах. Предприниматели понимают, что открытие бизнеса под уже раскрученным брендом становится одним из самых действенных способов составить конкуренцию крупных игрокам из столицы, открывающим своих филиалы по всей стране.

Сегодня в каталоге ассоциации «Белфранчайзинг» зарегистрированы более 80 франшиз из совершенно разных отраслей: от магазинов и кофеен до соляных пещер и услуг по уходу за могилами. Стоимость покупки франшизы начинается от тысячи белорусских рублей. Выбрать что-то подходящее для себя может любой предприниматель.

«Франчайзинг часто называют отличной бизнес-школой. Развивая свою собственную идею, можно с одинаковой вероятностью прийти как к успеху, так и к неудаче, но при работе по франшизе можно заранее понять, насколько востребованным будет ваш бизнес. На наших семинарах участники лучше понимают, как работает инструмент франчайзинга, и узнают, как из огромного количества вариантов выбрать «свою» франшизу, на какие критерии стоит обращать внимание в первую очередь», - сказала руководитель проекта «Малые города» Марина Калиновская.

Предприниматели Витебщины уже хорошо знакомы с обучающими мероприятиями проекта ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» - подобные семинары уже второй год проводятся в небольших городах области. Организаторы приглашают в регионы ведущих экспертов страны по таким темам как франчайзинг, краудфандинг, диджитал-маркетинг и другим современным инструментам развития малого и среднего бизнеса. Все мероприятия проекта проходят для участников совершенно бесплатно.

Предварительно зарегистрироваться можно на странице проекта.