Мобильный оператор МТС запускает услугу «1 ГБ за границей». В течение 7 дней абоненту будет доступен 1 Гб интернет-трафика за 15 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предложение действует на территории 11 популярных туристических направлений: Турция, Литва, Латвия, Польша, Украина, Грузия, Израиль, Италия, Сан-Марино, Ватикан и Армения.

1 Гб (или 1024 Мб) интернет-трафика предоставляется в полном объеме при подключении услуги и доступен для пользования в течение 7 календарных дней, после чего услуга автоматически удаляется с абонентского номера.

Проверить остаток неизрасходованных мегабайт можно с помощью нетарифицируемого USSD-запроса *448#. О полном расходовании трафика и об отключении услуги пользователь получит SMS.

Подключить услугу «1 ГБ за границей» можно в приложении «Мой МТС» или с помощью USSD-запроса *728#. Стоимость составит 15 рублей, которые списываются сразу при подключении.

В роуминге на номере абонента одновременно может действовать только одна услуга: или «1 ГБ за границей», или «Unlim за границей».