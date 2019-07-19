|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОУМИНГЕ
17:42 19.07.2019
Мобильный оператор МТС запускает услугу «1 ГБ за границей». В течение 7 дней абоненту будет доступен 1 Гб интернет-трафика за 15 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предложение действует на территории 11 популярных туристических направлений: Турция, Литва, Латвия, Польша, Украина, Грузия, Израиль, Италия, Сан-Марино, Ватикан и Армения.
1 Гб (или 1024 Мб) интернет-трафика предоставляется в полном объеме при подключении услуги и доступен для пользования в течение 7 календарных дней, после чего услуга автоматически удаляется с абонентского номера.
Проверить остаток неизрасходованных мегабайт можно с помощью нетарифицируемого USSD-запроса *448#. О полном расходовании трафика и об отключении услуги пользователь получит SMS.
Подключить услугу «1 ГБ за границей» можно в приложении «Мой МТС» или с помощью USSD-запроса *728#. Стоимость составит 15 рублей, которые списываются сразу при подключении.
В роуминге на номере абонента одновременно может действовать только одна услуга: или «1 ГБ за границей», или «Unlim за границей».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2019
Курсы в банках
на 19.07.2019
Конвертация в банках
на 19.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте