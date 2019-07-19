Движение транспорта по столичной ул. Смоленской изменяется с 22 июля по 16 августа в связи с проведением работ по реконструкции газопровода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов маршрута №14 от ДС Восточная организуется по ул. Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Ленина и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «ст. м. Первомайская», в направлении ДС Восточная – без изменений.

С 21 июля до 8.00 18 августа движение автобусов маршрутов №№18, 26, 37, 39 в направлении ДС Восточная организуется по ул. Захарова, Андреевской, Пулихова с выполнением остановочного пункта «Андреевская» на временной площадке по ул. Андреевская, со стороны ДС Восточная – без изменений.