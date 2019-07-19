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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ ПРОБ ДРЕВЕСИНЫ С ПРЕВЫШЕНИЕМ РДУ В 2019 ГОДУ УМЕНЬШИЛАСЬ - ГУ «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»
16:59 19.07.2019
В первом полугодии 2019 г. службой радиационного контроля Министерства лесного хозяйства выполнены работы по контролю радиоактивного загрязнения в лесах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесозащита», для подтверждения безопасного использования заготавливаемой древесины обследовано более 2,8 тыс. лесосек, отобрано и измерено содержание цезия-137 в 15,6 тыс. проб деловой и дровяной древесины.
По результатам радиационного контроля установлено, что в 23 лесхозах из 44 «загрязненных» содержание цезия-137 в древесине менее 200 Бк/кг, в 4 лесхозах превышен допустимый уровень в 12 пробах лесоматериалов круглых прочих – 1480 Бк/кг (РДУ/ЛХ-2001) или 0,2% от измеренных, в 11 лесхозах – в 241 пробе дров (740 Бк/кг) или 2,6%.
В пилопродукции, как и в предыдущие годы, содержание цезия-137 значительно (до 10 раз) меньше допустимого уровня (1850 Бк/кг), среднее значение – 140 Бк/кг. По сравнению с 2018 годом доля проб древесины с превышением РДУ уменьшилась. На основании результатов радиометрических измерений древесины на сопроводительных документах к отгружаемым партиям лесоматериалов ставится и заполняется оттиск штампа радиационной безопасности или предоставляется паспорт радиационной безопасности.
Радиационный контроль пищевых продуктов, отобранных на территориях в зонах радиоактивного загрязнения, показал, что в березовом соке, меде содержание цезия-137 в 30-200 раз меньше допустимого. Средние уровни в мясе диких охотничьих животных – 250 Бк/кг при допустимом – 500 Бк/кг, удельный вес проб грибов и ягод с превышением допустимых уровней – 370 Бк/кг и 185 Бк/кг сравним с предыдущими годами.
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