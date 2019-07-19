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ЭКОНОМИКА РБ


БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА ГОРОДСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
16:46 19.07.2019

Белорусская железная дорога расширила способ оплаты проезда в поездах с ненумерованными местами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на вокзале станции Минск-Пассажирский заработали первые 10 новых терминалов самообслуживания, которые позволяют пассажирам самостоятельно оформить проездные документы на поезда региональных линий экономкласса и городских линий.

Данные терминалы имеют усовершенствованный функционал по сравнению с имевшимися и позволяют произвести оплату платежными карточками всех банков, включая международные.

Кроме того, терминалы принимают оплату наличными денежными средствами (купюры, монеты) и выдают сдачу. Для удобства пользователей на их экранах отображается время отправления ближайших поездов в наиболее популярных направлениях.

Таким образом, в настоящее время проезд в поездах городских и региональных линий экономкласса можно оплатить: в билетных кассах Белорусской железной дороги путем оформления проездного документа (билета) для разовой поездки в одном направлении или в направлении «туда и обратно»; в терминалах самообслуживания для оформления проездных документов.

В поездах городских линий также оплатить проезд можно в поезде: с использованием смарт-карты, на которую предварительно записаны тарифные единицы в кассах Минсктранса или Белорусской железной дороги, расположенных на станциях (остановочных пунктах) в границах обращения поездов городских линий; с помощью платежных банковских карточек при проезде в 1 тарифной зоне (Минск-Беларусь, Минск-Койданово, Минск-Городище).

Помимо этого, пассажиры имеют возможность оформить долгосрочные проездные документы: абонементный билет «Городские линии» в кассах Белорусской железной дороги, дающий право проезда в поездах городских линий и региональных линий экономкласса на выбранном участке; смарт-карту в кассах Минсктранса или Белорусской железной дороги, дающую право проезда на определенный период в поездах городских линий и в выбранных видах городского общественного транспорта.

В сентябре 2019 года Белорусская железная дорога планирует внедрить продажу электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами на официальном Интернет-сайте Белорусской железной дороги (городские линии и региональные линии экономкласса).

С учетом расширения современных способов оплаты проезда в поездах с ненумерованными местами Белорусской железной дорогой принято решение об отказе от ранее применявшихся форм проездных документов в поездах городских линий — одноразовых билетов (талонов), подлежащих компостированию.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины, штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий — 0,7 базовой величины.
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