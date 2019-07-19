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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ ОТПУЩЕНО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОЧТИ НА 2 МЛРД ДОЛЛАРОВ
16:28 19.07.2019
За январь-июнь 2019 г. потребителям республики отпущено природного газа на сумму 1975,5 млн долларов США, уровень оплаты составил 99,4%. Обеспечена оплата организациями коммунальной формы собственности – 100,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, за первое полугодие потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 4551,5 млн рублей, уровень оплаты составил 99,8%. Не обеспечена оплата организациями коммунальной формы собственности – 98%.
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