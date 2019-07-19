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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ 20 ИЮЛЯ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
16:17 19.07.2019
По информации, полученной от таможенной службы Литвы, 20 июля с 9.00 до 18.30 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе («Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка»), не будут функционировать информационные системы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, это связано с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов. Соответственно, прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично.
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