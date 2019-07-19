Белорусские предприятия в 2018 году на внешние рынки поставили металлургическую продукцию на сумму 2321,8 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, это составило 7,3% в общем объеме экспорта продукции промышленности.

За прошлый год предприятия экспортировали прокат черных металлов – 1588,3 тыс. т (108,7% к 2017 г.), проволоку из железа и стали – 315,3 тыс. т (106,7 к 2017 г.), трубы стальные – 241,4 тыс. т (111,4% к 2017 г.), металлокорд – 86,4 тыс. т (95,1% к 2017 г.), металлоконструкции из черных металлов – 62,1 тыс. т (106,4% к 2017 г.).

Продукция металлургии поставляется в Россию, Германию, Литву, Украину, Польшу, Нидерланды, Израиль, Египет и другие страны.

В Беларуси металлургическое производство и производство готовых металлических изделий осуществляет 1361 предприятие с численностью работающих 58,2 тыс. человек. Из общего количества предприятий 1281 – это микро- и малые организации, которыми производится пятая часть всего объема металлургической продукции.

Металлургическая продукция занимает 6,7% от общего объема промышленного производства республики. При этом 70,6% продукции металлургической промышленности производят предприятия Гомельской и Минской областей.