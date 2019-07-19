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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ НА 2,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ
15:50 19.07.2019
Белорусские предприятия в 2018 году на внешние рынки поставили металлургическую продукцию на сумму 2321,8 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, это составило 7,3% в общем объеме экспорта продукции промышленности.
За прошлый год предприятия экспортировали прокат черных металлов – 1588,3 тыс. т (108,7% к 2017 г.), проволоку из железа и стали – 315,3 тыс. т (106,7 к 2017 г.), трубы стальные – 241,4 тыс. т (111,4% к 2017 г.), металлокорд – 86,4 тыс. т (95,1% к 2017 г.), металлоконструкции из черных металлов – 62,1 тыс. т (106,4% к 2017 г.).
Продукция металлургии поставляется в Россию, Германию, Литву, Украину, Польшу, Нидерланды, Израиль, Египет и другие страны.
В Беларуси металлургическое производство и производство готовых металлических изделий осуществляет 1361 предприятие с численностью работающих 58,2 тыс. человек. Из общего количества предприятий 1281 – это микро- и малые организации, которыми производится пятая часть всего объема металлургической продукции.
Металлургическая продукция занимает 6,7% от общего объема промышленного производства республики. При этом 70,6% продукции металлургической промышленности производят предприятия Гомельской и Минской областей.
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