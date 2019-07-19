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ЭКОНОМИКА РБ


«НЕДЕЛЯ ЗАНЯТОСТИ» ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 22-26 ИЮЛЯ
14:25 19.07.2019

«Неделя занятости» пройдет в Могилеве 22-26 июля.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, каждый день «Недели занятости» будет посвящен определенной сфере деятельности или трудоустройству отдельных категорий граждан:

22 июля – промышленность;

23 июля – торговля и общественное питание;

24 июля – для людей с инвалидностью;

25 июля – для граждан предпенсионного и пенсионного возраста;

26 июля – строительство и ЖКХ.

Презентации вакансий будут проходить ежедневно с 11.00 до 12.00 по адресу: Могилев, ул. Космонавтов, 17. Здесь также организуют консультационный пункт по вопросам реализации декрета №3 от 2 апреля 2015 года «О содействии занятости населения».
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