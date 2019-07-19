ЭКОНОМИКА РБ

«НЕДЕЛЯ ЗАНЯТОСТИ» ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 22-26 ИЮЛЯ

14:25 19.07.2019 «Неделя занятости» пройдет в Могилеве 22-26 июля. Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, каждый день «Недели занятости» будет посвящен определенной сфере деятельности или трудоустройству отдельных категорий граждан: 22 июля – промышленность; 23 июля – торговля и общественное питание; 24 июля – для людей с инвалидностью; 25 июля – для граждан предпенсионного и пенсионного возраста; 26 июля – строительство и ЖКХ. Презентации вакансий будут проходить ежедневно с 11.00 до 12.00 по адресу: Могилев, ул. Космонавтов, 17. Здесь также организуют консультационный пункт по вопросам реализации декрета №3 от 2 апреля 2015 года «О содействии занятости населения».