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ЭКОНОМИКА РБ
«НЕДЕЛЯ ЗАНЯТОСТИ» ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 22-26 ИЮЛЯ
14:25 19.07.2019
«Неделя занятости» пройдет в Могилеве 22-26 июля.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, каждый день «Недели занятости» будет посвящен определенной сфере деятельности или трудоустройству отдельных категорий граждан:
22 июля – промышленность;
23 июля – торговля и общественное питание;
24 июля – для людей с инвалидностью;
25 июля – для граждан предпенсионного и пенсионного возраста;
26 июля – строительство и ЖКХ.
Презентации вакансий будут проходить ежедневно с 11.00 до 12.00 по адресу: Могилев, ул. Космонавтов, 17. Здесь также организуют консультационный пункт по вопросам реализации декрета №3 от 2 апреля 2015 года «О содействии занятости населения».
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